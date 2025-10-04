timelesz¡¢´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡É¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¡©¡¡¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤ÇÅÐ¤ë³¬ÃÊ
¡¡10·î6Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£Æ±¶É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëtimelesz¤Î´§ÈÖÁÈ¤À¡£½é²óÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢10·î5Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤â·èÄê¤·¡¢2ÌëÏ¢Â³¤ÇÈà¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬Ëë¤ò³«¤±¡¢Áá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æü¥Æ¥ì¤¬timelesz¤ËÁ´¥Ù¥Ã¥È¡©¡¡¡Ö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î3¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î´ë²è¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¡Ø2025Ç¯10·î²þÊÔÀâÌÀ²ñ¡Ù¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶É Áí¹çÊÔÀ®¥»¥ó¥¿ーÉôÄ¹¡¦Âç°æ½¨°ì»á¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ètimelesz¤¬²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£Èà¤é¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Êtimelesz¤¬¡ËÂè2ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¡£Èà¤é¤òº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤êtimelesz¤¬¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î6Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¤¬¤±¤ÆÁ°Æü¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î´ë²èÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ötimelesz¤Î¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡×¡£timelesz¤Î8¿Í¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¡È°ì¤«È¬¤«¡É¤ÎÄ¶¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é¥¹¥´µ»¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç3¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢8¿Í¤ÎÁÇ´é¤ÈÀ¸¤¤¶¤Þ¡¢À®Ä¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«①¡×¤Ç¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Î3¿Í¤¬¹â¤¯Ãè¤òÉñ¤¦¡È¥Ñ¥ó¿©¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¤¢¤ë²á¹ó¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÆÃÓ¤È¡¢º£¤äCM¤ä»¨»ï¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î»ûÀ¾¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤Ê¤ÉÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ÄÄÍ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«②¡×¤Ç¤Ï¾¾ÅçÁï¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤¬¡È¥¯¥é¥¹Á´°÷¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à³Ð¤¨¤í¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾Åç¤È¡¢¡Ø¥Ë¥«¥²ー¥à¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÅ·ºÍÅª¤ÊÅ·Á³¥¹¥¥ë¤òÈäÏª¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃöËó¤¬¡¢µ²±·Ï¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¥á¥ó¥Ðー¤è¤êÇ¯²¼¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤ÎÍí¤ß¤â¡¢¸«½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º´Æ£¾¡Íø¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«③¡×¤Î¡ÈÇ®¡¹¡ª¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡É¡£¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡È¥¹ー¥¹ー¤ÎÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¸«»ö¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¸¶¤È¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¥¥ì·Ý¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¶¶ËÜ¤¬¡¢¡ÈÇ®¤¤ÃË¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº´Æ£¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¤¬´üÂÔÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ®Ä¹¤äå«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ë
¡¡º£¤äÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Îtimelesz¤Î8¿Í¡£¸½ºß¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¥¹¥¿ー¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥·ー¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¤è¤¯¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤¬Íò¤À¤í¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏÍò¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤È¤â¤ËÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤¿¡£Snow Man¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤â¥À¥ó¥¹´ë²è¤¬¹¥É¾¡£¤Þ¤¿SixTONES¤â¡¢½é¤È¤Ê¤ë´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë²è¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë²¦Æ»¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¹¥Ä´¤À¡£
¡¡Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÈô¤ÓÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤ÁØ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢timelesz¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©°Ü¹Ô¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬Â³¤¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î´ë²è¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥á¥ó¥Ðー¤ä¥Áー¥à¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤¬¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áËÌÂ¼¤æ¤¡Ë