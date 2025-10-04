¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¤¬Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥åー¡Ä32ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ÇÀçÂæ89ERS¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯
¡¡10·î4Æü¤Ë¥¼¥Ó¥ª¥¢¥êー¥ÊÀçÂæ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè1Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀçÂæ89ERS¤¬°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£86－76¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ¤Ï¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤Î¤¦¤ÁÁ¥À¸À¿Ìé¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥¨¥ë ¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¡¢¥Öー¥Ð¥«ー¡¦¥È¥¥ー¥ì¤¬¿·²ÃÆþÁª¼ê¡£¥«¥ë¥Ðー¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿32ÆÀÅÀ¤Ë5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Î³èÌö¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥Ðー¤Ï¡ÖNBA¥É¥é¥Õ¥È2019¡×¤ÇÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤ÈÆ±´ü¤Î26ºÐ¡£1½äÌÜÁ´ÂÎ6°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÇNBA¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£2022－23¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î4¥·ー¥º¥ó¤ÇNBAÄÌ»»144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£G¥êー¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀçÂæ¤Ç¿·¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡198¥»¥ó¥Á88¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É·ó¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï3Ê¬8ÉÃ¤Ë¥À¥ó¥¯¤ÇB¥êー¥°½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÂåÉ½¤Î¥¨¥ë ¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤à8ÆÀÅÀ¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥ß¥¹¤Ê¤¯1ËÜ·è¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤Ç¤â8ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥Ðー¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²ー¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥·ー¥º¥ó¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÆÀÅÀ¡Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾¡Íø¤·¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¥´ー¥´ー¥Ê¥¤¥Êー¥º¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ¤Ï¥«¥ë¥Ðー¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ë ¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á¤¬16ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¤È¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÆ¯¤¤òÈäÏª¡£¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Öー¥¹¤¬11ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥È¥¥ー¥ì¤¬10ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÀçÂæ89ERS 86－76 °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
ÀçÂæ¡Ã24¡Ã23¡Ã21¡Ã18¡Ã¡á86
°ñ¾ë¡Ã16¡Ã23¡Ã24¡Ã13¡Ã¡á76
