¾å²¼Çã¤Ã¤Æ¤â5,000±ß°Ê²¼¡ª¡ÚÂç¿Í¤Î¤·¤Þ¤à¤é¡Û40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×

¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Í½»»¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤òÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤â5,000±ß°Ê²¼¤Ç¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µ¤Éé¤ï¤ºÃå¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
½©¿§¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÇÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥ë¥Ñー¥«ー¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌµÃÏ¤Î¥Ñー¥«ー¤È¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥Ùー¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¿§Ì£¤Ï¥³ー¥Ç¤Ë½©¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Ñー¥«ー¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤ÁÇºà´¶¤ÇÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÃå¤é¤ì¤½¤¦¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤ÎÊÁÊª¤Ê¤éÂç¿Í¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
º¹¤·¿§¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥³¥¯ー¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë±Ç¤¨¤ëÀÖ¤Î¥»ー¥¿ー¡£´é¿§¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó²ó¤ê¤ÎÇò¤Î¥È¥ê¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥³¥¯ー¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¹ø²ó¤ê¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¡¢¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤êºÙ¿È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬¡¢5,000±ß°Ê²¼¤ÇÂ·¤¦¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M