¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ï3Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¢ÂæÃæ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëµå¾ì¡ÊÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡Ë¤ÇÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤ò2¡Ý0¤ÇÇË¤ê¡¢Ç¯´Ö¾¡Î¨1°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2Æü¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¤Ç¸å´üÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
½é²ó¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥È¤é5Åê¼ê¤¬´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Íû¿¶¾»¡Ê¸µÀ¾Éð¡Ë¤¬1²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
Ãæ¿®¤ÏºòÇ¯¤âÇ¯´Ö¾¡Î¨1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò4¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê10²óÌÜ¤ÎÇ¯´ÖÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£»î¹ç¸å¡¢Ê¿Ìî·Ã°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤ÆÉ¬¤º°ìÈÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÏ¢ÇÆ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7846¿Í¤¬Æþ¾ì¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆîÉô¡¦²ÅµÁ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¡¢³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÏÅý°ì¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Ç¯´Ö¾¡Î¨3°Ì¤¬³ÎÄê¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï10Æü¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï5Àï3¾¡À©¤À¤¬¡¢Á°´üÍ¥¾¡¤ÎÅý°ì¤Ë¤Ï1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÍÌ·¼Ë§¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
