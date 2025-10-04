Á´¹ñ3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶áÆ£½á°ì¤µ¤ó(Ãæ±û)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ü¥Ç¥£ー¥Ó¥ë¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢Çðºê»Ô¤Î46ºÐÃËÀ­¤¬3°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºù°æ²í¹°»ÔÄ¹¤Ë·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

9·î¡¢Çðºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¶áÆ£½á°ì¤µ¤ó(46)¡£8·î¤Ë¿·³ã»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£ー¥Ó¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î40ºÐ°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏÅÅµ¤µ¡´ï¥áー¥«ー¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤éËèÆü£²»þ´Ö¡¢Çðºê»Ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ºÎÌ¤ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢Âç²ñ¤Î4¥«·îÁ°¤«¤é¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¼ò¤ä²Û»Ò¤Ê¤É¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

²ÝÂê¤È¤¹¤ë¶»¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¾å¤²¡¢ÍèÇ¯²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£