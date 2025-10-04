¸µÀÄ½Á²¦»Ò¡¡¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤¿¡×¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª½Ð¤Î¹â»Ô»á¤Î¡È¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê36¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î¼Ç¤¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¡È¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á·Ð±Ä¼Ô¤â¡¢µÙÆü¤Ê¤ó¤«ÊÖ¾å¤·¤Æ»à¤Ìµ¤¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¸úÌô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¹ï¤ó¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÅÞ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅÞºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÁ´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÁ´°÷¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÌÜÅêÉ¼¤Î¾å°Ì¤Ï¡¢¹â»Ô»á183É¼¡¢¾®Àô»á164É¼¡¢ÎÓ»á134É¼¤Î½ç¡£·èÁªÅêÉ¼¤ÏÆÀÉ¼Áí¿ô341É¼¤Ç¹â»Ô»á¤¬185É¼¡¢¾®Àô»á¤¬156É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö¼Î¤Æ¤Þ¤¹Àë¸À¤ÏÀ¨¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤³µ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»þÂå¤«¤éµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖµÙ¤ß¤ÏµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£