¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3¡½1¹­Åç¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò¹¥Åê¤ÇÄù¤á¤¿¡£

¡¡3¡½1¤Î7²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤ÇÂåÂÇ¡¦ÂçÀ¹¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ç3ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£º¸ÂÐº¸¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤Æ°ìÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£

¡¡¿·¿Í¤Ê¤¬¤é45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ30¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËÉ¸æÎ¨1¡¦05¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡Ö¼«¿®¤Ï¤Ä¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¤âÀ¸¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£