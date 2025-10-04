¥Á¥§¥³ÁíÁªµó¡¢ºÇÂçÌîÅÞÍ¥Àª¡¡Ï¢Î©¶¨µÄ¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡¡Ú¥×¥é¥Ï¶¦Æ±¡Û¥Á¥§¥³¤Ç3¡Á4Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²¼±¡¡ÊÄê¿ô200¡ËÁíÁªµó¤Ï4Æü¡¢³«É¼ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«É¼¤ÎÃæ´ÖÃÊ³¬¤Ç¥Ð¥Ó¥·¥åÁ°¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ëºÇÂçÌîÅÞ¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¡ÖANO2011¡×¤¬¡¢¥Õ¥£¥¢¥é¼óÁê¤ÎÃæÆ»±¦ÇÉ¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢¹ç¡ÖSPOLU¡×¤ò¾å²ó¤ê¡¢Èæ³ÓÂè1ÅÞ¤È¤Ê¤ëÀª¤¤¡£
¡¡¤É¤ÎÀªÎÏ¤âÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ANO2011¤ò¼´¤ËÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ó¥·¥å»á¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¢¥é¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¸½À¯¸¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÀÑ¶Ë»Ù±ç¤ä¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢»Ù½Ð¤òGDPÈæ5¡ó¤ËÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤òÈãÈ½¡£Ï¢Î©¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥§¥³¤Î¿ÆEU¡¢¿ÆNATOÏ©Àþ¤¬Å¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£