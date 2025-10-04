¤Þ¤ó¤Þ¤ë²Ä°¦¤¤ーー¥Ã¥Ã♡¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ûº£¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡×
¤ª·î¸«¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡Ö¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤¬¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¤ËÅÐ¾ì¡ª ·î¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬±Ç¤¨¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤µ¨Àá´¶¤òËþµÊ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÏÂ²Û»Ò·Ï¤«¤éÍÎ²Û»Ò·Ï¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª·î¸«·Ï¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¤ª·î¸«¤¼¤ó¤¶¤¤¡×
¤ª·î¸«¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò·Ï¤Î¤³¤Á¤é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@sujiemon¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÎ³¤¢¤ó¤Î¾å¤ËÇò¶Ì¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¾è¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÇò¶Ì¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¤â´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥ß¥ë¥ー¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿©¸å¤Î¤ª¸ýÄ¾¤·¤Ë¤â¡ª¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×
Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥íー¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢·î¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥¥åー¥È¤Ê¥×¥ê¥ó¡£@sujiemon¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¤Ë¥«¥¹¥¿ー¥É¤È¥«¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¤ª¼ê·Ú´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©¸å¤Î¤ª¸ýÄ¾¤·¤¬¤Æ¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
¤ß¤¿¤é¤·¥½ー¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿ÏÂÉ÷»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ìー¥×¡×
´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Î·î¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¯¥ìー¥×¤Ç¤¹¡£@sujiemon¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤ÄÆþ¤ê¤ß¤¿¤é¤·¥½ー¥¹¡×¤ò²Ã¤¨¤¿ÏÂÉ÷»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥«¥¹¥¿ー¥É¡¢¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¡×¤òÊñ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡Ö¤ª·î¸«¤³¤â¤Á °ò¤¢¤ó & ¤³¤·¤¢¤ó¡×
4¸ÄÆþ¤ê¤Ç¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤³¤Á¤é¤ÎÏÂ²Û»Ò¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@oyatsu_panpon¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡ÖÇòÃÄ»Ò¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤·¤¢¤ó¡×¡¢¡Ö²«¿§ÃÄ»Ò¡×¤Ë¤Ï¡Ö°ò¤¢¤ó¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿´Ý¤¤·î¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤ÎÃÆÎÏ¤Ç¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¡×¤é¤·¤¯¡¢¾®¤µ¤á¤Ê¤¬¤é¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£ÎÐÃã¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@sujiemonÍÍ¡¢@oyatsu_panponÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino