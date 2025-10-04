ÂçÃ«¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡¡VS¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»ï¤¬»ØÅ¦¤·¤¿À©¸ÂÅ±ÇÑ¡ÖÉüµ¢¸å¥·¥ã¡¼¥×¤À¡×
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¦Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLDS¡ËÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»ï¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1954Ç¯ÁÏ´©¤ÎÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎNLDS¤Ë¸þ¤±¤¿3¤Ä¤ÎÂçÃÀÍ½Â¬¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬NLDS¥²¡¼¥à1¤ÎÀèÈ¯¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÂçÃ«¤¬½éÀï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¡¢56ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°HR²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼ÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÈÂÇÀÊ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂç¤¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤Æ°ÊÍè¡¢14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¡¢¤ï¤º¤«9»Íµå¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÅêµå¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÉüµ¢¸å¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¥¤¥Ë¥ó¥°À©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢9·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·5²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢50¹æËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·Èà¤¬ÅÚÍËÆü¤ËºÆ¤ÓÂç¤¤Ê¥·¥ç¡¼¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬NLDS¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Î³èÌö¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¸°¤ò°®¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âè5Àï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
