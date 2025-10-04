ÀîÅçÌÀ¡¢ºÇ°¦¤ÎÊì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÎÞ¡¡º£¤âÆÉ¤ßÊÖ¤¹¡È¥À¥á½Ð¤·¤Î¼ê»æ¡É
MBS¡¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×½©¤Î2»þ´ÖSP¤¬¡¢10·î5Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¤Ï£²ËÜÎ©¤Æ¡£¥²¥¹¥È¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¢¥Ë¥¡É¾¾²¬¾»¹¨¤È¡Ö¹¥¤¤Ê»Ê²ñ¼Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞMC¡¦ÀîÅçÌÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ïÍÑ¤µ¤æ¤¨¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÎôÅù´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÀîÅçÌÀ
¡Ö#Âç´îÍø¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤ÏMC¤òÌ³¤á2025Ç¯¡Ö¹¥¤¤Ê»Ê²ñ¼Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Æ²¡¹1°Ì¤ÎÄ«¤Î´é¡¦ÀîÅç¤¬¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ïÍÑ¤µ¤æ¤¨¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÎôÅù´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÂçÊª·Ý¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÍýÁÛ¤ÎMCÁü¤â¡Ä¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¶¦±é¼Ô¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¡¢³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ë¡È½Ð½Á¤ß¤¿¤¤¤Ê£Í£Ã¡É¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£
ÀîÅç¤Î¿¿¹üÄº¡¢¡ÈÂç´îÍø¡É¤â¿¼·¡¤ê¡£¸ÀÍÕ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ÀîÅç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤£±Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ÎÈë·í¤Ë¡¢¹ñ¸ì²Ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ÎÓ½¤¤¬»Â¤ê¹þ¤à¡£ÀîÅç¤¬10Âå¤Îº¢¤Ë¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤Î¡ÈÂç´îÍøÎÏ¡É¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¼«¼çÎýË¡¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡õ¥Ö¥é¥Þ¥è¾®¿ù¤â¶ÄÅ·¤·¤¿¤½¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡©
ÀîÅç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¡ÈÀîÅç·³ÃÄ¡É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¥ê¥â¡¼¥È»²Àï¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀîÅç¤Î¼´¤Ë¤¢¤ë¡ÈÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¾Ð¤¤¡É¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºÇ°¦¤ÎÊì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¡Ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¡¢Í¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤â¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¡Ó¤Ê¤É¡¢º£¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤Î¡È¥À¥á½Ð¤·¤Î¼ê»æ¡É¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢·Ý¿Í¡¦ÀîÅçÌÀ¤Î¸¶ÅÀ¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀîÅç¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÎºÇÃæ¤ËÊì¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ä¡£Êì¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÎÞ¡Ä¡£¢¡½Ð±é¼Ô¡ã50²»½ç¡ä[£Í£Ã]ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼[¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È]Éâ½êÈôµ®(ACEes)¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¢¾®¿ùÎµ°ì(¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º)¡¢ß·ÉôÍ¤(¥Ï¥é¥¤¥Á)¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò
¡ã50²»½ç¡ä[VTR½Ð±é] ¾¾²¬¾»¹¨¡¢ÀîÅçÌÀ°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¼ã°æ¤ª¤µ¤à¡¢¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢Å·ÄÅÈÓÂçÏº¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¾¡»³