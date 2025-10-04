ÌîÀ¸¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï1Æü¤Ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë1ÇÕÊ¬¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì
¤ª¼ò¤ò°û¤à½¬´·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÌîÀ¸¤Î¥µ¥ë¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¹¥¤ó¤ÇÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÃç´ÖÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬½¸¤á¤¿²Ì¼Â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï1Æü¤Ë¥Ó¡¼¥ë1ÇÕÁêÅö¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw1665
Wild Chimps Consume The Equivalent of a Beer a Day, Study Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/wild-chimps-consume-the-equivalent-of-a-beer-a-day-study-finds
Chimps consume equivalent of a beer a day in alcohol from fermented fruit | Science | The Guardian
https://www.theguardian.com/science/2025/sep/17/chimps-drink-beer-day-alcohol-fermented-fruit
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬¿©¤Ù¤ë½Ï¤·¤¿²Ì¼Â¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³È¯¹Ú¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤ÎÇî»Î²ÝÄø³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥Þ¥í»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤È¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤ÎÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë²Ì¼Â¤Î¤¦¤Á¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬½¸¤á¤ë¤â¤Î¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬¿©¤Ù¤ëÌó20¼ï¤Î²Ì¼Â¤Î¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÇÌó0.3¡óÄøÅÙ¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï1Æü¤ËÌó4.5kg¤â¤Î²ÌÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëÀÝ¼èÎÌ¤ÏÌó14g¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó14g¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀÝ¼èÎÌ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ5¡ó¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ª¤è¤½1ÇÕÊ¬(Ìó280ml)¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤ÎÀ¸Êª³Ø¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï1Æü¤ËÂÎ½Å¤Î5¡Á10¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë½Ï¤·¤¿²ÌÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÄãÇ»ÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â1Æü¤ÎÁíÀÝ¼èÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÁêÅöÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¥À¥É¥ê¡¼»á¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÄó¾§¤·¤¿¡Ödrunken monkey hypothesis(¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î±î²¾Àâ)¡×¤È°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î±î²¾Àâ¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ÈÂ°¤ÎÁÄÀè¤¬¼çÍ×¤Ê¿©Êª¸»¤È¤·¤Æ½Ï¤·¤¿È¯¹Ú²Ì¼Â¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ò¥È¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¹¥¤àÓÏ¹¥(¤·¤³¤¦)¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥í»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥Ò¥È¤ËºÇ¤â¶á¤¤¸½Â¸¤¹¤ë¶á±ï¼ï¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀ¸Íý³ØÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î±î²¾Àâ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤à²ÌÊª¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶öÁ³¿©¤Ù¤¿²ÌÊª¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ò¥È¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÈñ¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥í»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£