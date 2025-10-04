»Ä¤ê5»î¹ç¡ÄJ1¤ÎºÇ¿·½ç°ÌÉ½¡Ö¶¦¿©¤¤¾õÂÖ¡×¡¡¼ó°Ì¼¯Åç¤¬ÍÍø¡Ä»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡Ö4¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡×
J1¥ê¡¼¥°¤â»Ä¤¹¤Ï5»î¹ç¤Ë
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤¬10·î4Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¤È»ÄÎ±¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤¬¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÏÍâÆü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì¤È²¼°Ì¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ60¤È¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¾¡¤ÁÅÀ60¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤Æ3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ60¤Ç4°Ì¤ò°Ý»ý¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ58¤Î5°Ì¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¼¯Åç¡Ê64¡Ë¤È¤Îº¹¤ÏµþÅÔ¡¦Çð¡¦¿À¸Í¤¬¡Ö4¡×¡¢¹Åç¤¬¡Ö6¡×¤È°ÍÁ³ÀÜÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¹Åç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¾¡¤ÁÅÀ55¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢7°Ì¤ÎÀîºê¡Ê¾¡ÅÀ53¡Ë¡¢8°Ì¤Î±ºÏÂ¡ÊÆ±52¡Ë¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£9°Ì¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÏÌ¤¾Ã²½»î¹ç¤ò»Ä¤·¡¢¾¡ÅÀ49¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¡£¾å°Ì¤«¤éÃæ°Ì¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ïº¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²¼°Ì¤ÏßõÎõ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¾¡ÅÀ39¤È¤·¡¢15°ÌÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ê39¡Ë¡¢14°Ì¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ê40¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ11°ÌÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ê41¡Ë¤«¤é16°ÌÅìµþV¤Þ¤Ç¤¬¾¡Íø¤ÇÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡¢17°Ì²£ÉÍFM¡Ê31¡Ë¡¢18°Ì²£ÉÍFC¡Ê31¡Ë¡¢19°Ì¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ê25¡Ë¡¢20°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ê22¡Ë¤Î4¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤¬¶¦¿©¤¤¾õÂÖ¡×¡Ö11°Ì¤«¤é16°Ì¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¿¤Ð¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¤â¤¦4¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¼¯Åç¤¬¾¡¤Ä¤È¤«¤Ê¤êÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¤¡¡×¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¡ÖÌÀÆü¤ÇÂçº®Àï¤Ë½ª»ßÉä¤«¡×¡Ö9°Ì¥¬¥ó¥Ð¤Þ¤Ç¤¬»ÄÎ±³ÎÄê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÈ×¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë