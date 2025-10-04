¡ÚÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¡Û¤Ï¡ÔÉã¿Æ¡Õ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¢ªÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×or¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤É¤Ã¤Á¡ª¡©
¡¡10Âå¡¦¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¡¦Êì¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡È¤È¤¦¤¿¤ó¡É¤È¤·¤«¸À¤¨¤º¡Ä¡×
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯7·î22Æü¤«¤é8·î4Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£862¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¡Ê50.2¡ó¡Ë¤Ç¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ê28.1¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¡Ê16.6¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æº£¤µ¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊì¤â·»Äï¤â¥Ñ¥Ñ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¸Æ¤Ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¤È¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ö¼þ¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ·É°Õ¤ò»ý¤Ä¸Æ¤ÓÊý¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È²óÅú¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÉã¤Ê¤Î¤Ç¡ÈDaddy¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡È¤È¤¦¤¿¤ó¡É¤È¤·¤«¸À¤¨¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄêÃå¤·¤¿¡×¡ÖÉã¿Æ¤ò¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤«¤éÍ§Ã£´¶³Ð¡×¡ÖµÁÍý¤ÎÉã¤À¤«¤é¸Æ¤ÓÊý¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ø¥Ñ¥Ñ¡Ù¤«¤é¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÏÂç¿Í¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î²êÀ¸¤¨¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£