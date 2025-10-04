¤è¤¦¤³¤½¼ÒÄ¹¼¼¤Ø¡¡¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¿©ÉÊ¤¬¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¾·¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¡Ö¼Ò°÷¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×Àî¸¶¼ÒÄ¹¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡¼ÒÄ¹¤Î°Ø»Ò¤Ë»Ò¤É¤â¤¬ºÂ¤ê¼ÒÄ¹¤ÈµÇ°»£±Æ¡½¡½¡£
¡¡¼ÒÄ¹¼¼¤Ë¼Ò°÷¤Î»Ò¤É¤â¤é¤òËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¿©ÉÊ¤ÎÀî¸¶¹À¼ÒÄ¹¡£
¡¡9·î20Æü¡¢ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¡¼¡×¤Î°ì¥³¥Þ¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2023Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¡£3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î111¿Í¤Î¼Ò°÷¤È²ÈÂ²¤¬¾·¤«¤ì¡¢Ìó40¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£Àî¸¶¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÌò°÷¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò°÷¤¬»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÍý²ò¤ä»Ù¤¨¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ÈÆ±¼Ò¤ÏÂª¤¨¤ë¡£
²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ä»Å»öÆâÍÆ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî2²ó³«ºÅ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Àî¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ª²È¤Ç¤â²ñ¼Ò¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£»²²Ã¸å¡¢¼Ò°÷¤Î´é¤ÏËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤Ç¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾·¤«¤ì¤¿111¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤äÉ×ÉØ¤Ç¤Î»²²Ã¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¿Æ¤ò¾·¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¼Ò°÷¿ô¤ÏÌó1200¿Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢´ðËÜ¡¢Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¡¼¤Ï¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë²ó¤ë¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤ÎºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀî¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï½àÈ÷¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£»²²Ã¤¹¤ë¼Ò°÷¤È¤´²ÈÂ²¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î»°Êý¤è¤·¡¢»ä¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð»ÍÊý¤è¤·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡½àÈ÷´ü´Ö¤ÏÈ¾Ç¯¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÇ¹ç¤»¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉô½ð¤äµòÅÀ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ´ë²è¤òÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Î¼Ò°÷¤Ï´°Á´¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡£Âçºå¤äÌ¾¸Å²°¡¢ÆÊÌÚ¤Î¹©¾ì¤«¤é¤âÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¿ô²ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤Û¤«¡¢Á°Æü¤Î½àÈ÷¤äÂÇ¤Á¾å¤²¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁ´¤¯ÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¼Ò°÷Æ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¼Ò°÷¤Î²ÈÂ²¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡Ö¥¢¥Þ¥Î¥Õ¡¼¥º¡×¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¡×¡ÖÏÂ¸÷Æ²¡×¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñºâ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿±ÄÂ¦¤â³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¼¼¤ä¼¹Ì³¼¼¤Ê¤É¤Î¿¦¾ì¸«³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ëºîÀ®ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¸¼ÊÆ¥Ö¥é¥ó¡×ºîÀ®ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¤ò³Ø¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£