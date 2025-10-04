¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ÊPET¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ COFFEE OF THE DAY ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤È¡ÖÆ± ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¤ò9·î9Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡×¤ÇPET¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤âPET¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢PET¥³¡¼¥Ò¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿·µ¬³ÍÆÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÉPET¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢PET¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Þ¤À¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸³è¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤µ¤Ê¬¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆ±¼Ò¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëSBF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤ÎÌî¡¹Â¼Î¼»á¤Ï8·î25Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤éPET¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡Ù¤â°û¤ó¤Ç²¼¤µ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÉÊ¼Á´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Þ¤º¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡Ù¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÀïÎ¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¶¯¤ß¤Î°Û¤Ê¤ëÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇPET¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£