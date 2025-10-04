G¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¡¦À±Ìî¸÷¼ù¡¡¥é¥¸¥ª¤ÇÂè1»ÒÃÂÀ¸Êó¹ð¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¼¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖG¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¡×¤ÎÀ±Ìî¸÷¼ù¡Ê33¡Ë¤¬4Æü¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ªÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖGERA¡×Æâ¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖG¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¤â¤¤¤ë¤è¡×¡ÊÅÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¡ÖÀ±Ìî²È¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÁêÊý¤Î°ìÊ¿¡Ê33¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª²È·Ï¿Þ¤ò²¼¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ÃË¡ªËÍ¤Ï²È·Ï¿Þ¤¬1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡×¤È´¶·ã¡£°ìÊ¿¤Ï23Ç¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢Íâ24Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÁêÊý¤Î¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£½Ð»º¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö3120¥°¥é¥à¡£¤Û¤ÜÀ±Ìî¤°¤é¤¤Âç¤¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²æ¤¬»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´î¡¹¤È¤·¤¿À¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À±Ìî¤ÏÁáÂç¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿20ºÐ¤Ç¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¡¢ÀÇÍý»Î¤Î»ñ³Ê¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£17Ç¯¤ËÃÞÇÈÂçÉÕÂ°Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿°ìÊ¿¤È¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£18Ç¯¤ËÂè5²óNHK¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£