ÌÈ±Ö¥±¥¢¤ÈËÉºÒ¡¢¾ï»þ¤âÈó¾ï»þ¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏÍÜ¤¦¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÈÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¬½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï9·î11Æü¡¢À»¥É¥ß¥Ë¥³³Ø±à¾®³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Î6Ç¯À¸81¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¤È¶¦Æ±¤ÇÌÈ±Ö¥±¥¢¤ÈËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤Î»î¤ß¡£
¡¡¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÈ±Ö¤äËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£
¡¡¼ø¶È¤Ï2¼Ò¤¬1»þ¸Â¤º¤ÄÃ´Åö¤·¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÏÌÈ±Ö¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¤ÏÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤Ë¤¹¤Ù¤¹ÔÆ°¤äÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÎÅçÅÄ°¡µ¨¹°èÎ®ÄÌÅý³çËÜÉô±Ä¶ÈÉô²ÝÄ¹¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤â»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Çµ¤ÉÕ¤¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¯ÎÏ¤ò»ùÆ¸¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÌÈ±Ö¥±¥¢¤ÈËÉºÒ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£ºÒ³²¤Ï¤¤¤Äµ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤ËÂÎÄ´¤òÀ°¤¨ÌÈ±Ö¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë½ÅÍ×¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï2022Ç¯¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬»ùÆ¸¤ËÌÈ±Ö¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤Ç¤¤ë¼ø¶È¥¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬¼«¤é¾®³Ø¹»¤ËÉë¤¯½ÐÁ°¼ø¶È¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×3Ëü5000¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤ËÌÈ±Ö¥±¥¢¤Î¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬Ã£¤¬ÀèÀ¸Ìò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ä¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È³Ø¹»Â¦¤«¤é¤â¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤«¤é¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÌÈ±Ö¥±¥¢·¼È¯³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Öº£¸å¤â¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥º¥ÞÆý»À¶Ý¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¤â»ùÆ¸¤Î¼«Áö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¤ÎÃÓÅÄµÁÎ´¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉôÀ½Â¤¡¦¾ÃÈñºâ»º¶ÈÉô±Ä¶ÈÂèÆó¥Á¡¼¥à·ó¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿ä¿ÊÉô¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¥Á¡¼¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ä¸ººÒ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢Èó¾ï»þ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¼ø¶È¤òµ¡¤Ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤ÉÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£