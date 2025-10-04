¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬º£µ¨2ÅÀÌÜ¡¡¼«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æº¸Â¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ì·â
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê25¡Ë¤¬4Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ëÀï¤Çº£µ¨2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡0¡½2¤ÎÁ°È¾35Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¡£¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥´¡¼¥ëº¸Á°¤«¤éº¸Â¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤¿9·î20Æü¤Î¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±23Æü¤Î¥¯¥ì¥ë¥â¥óÀï¤Ç1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¡£¤µ¤é¤ËÆ±26Æü¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼Àï¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤ß¡¢Éüµ¢4ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¤Çµ®½Å¤Ê°ì·â¡£»î¹ç¤Ï1¡½2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£