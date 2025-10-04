¡ÖÈà¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¡×¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò·Ù²ü¡¡9·î¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÅê¤²¹ç¤¦
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¤¬3Æü(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü)¡¢ÍâÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï32»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¡¢13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¤ÎÀ®ÀÓ¡£Åêµå²ó202¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢212Ã¥»°¿¶¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÀïÀè¾¡¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡£Âç»ö¤Ê¥«¡¼¥ÉÆ¬¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢Àè·î16Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ7²ó4¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Ë5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤ÎÅê¼ê¤«¤é9ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤¿¤¿¤¨¡¢¡ÖÈà¤é¤ÏºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤½¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¡×¤È¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¡£¤Þ¤¿Á°²ó¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¡¢Êá¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£