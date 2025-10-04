¡È¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¡É¤Ë¶ÃØ³¡ªU-20ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë±é½Ð¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤§¡Ä¡×¹â²¬Îâñ¥¤¬Áê¼êDFËÝÏ®¤Î½Ö´Ö
¡ÚFIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡ÛU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ 0¡Ý3 U-20ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¢ªÄ¶Àä¥Õ¥§¥¤¥ó¥ÈÃÆ¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡á¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¡Ë¤¬¡¢È´¤±½Ð¤·¤«¤é¤Î¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿³èÌö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÇU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ò3¡Ý0¤Ç·âÇË¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ï¢¾¡¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡82Ê¬¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¼«¿ØÃæ±û¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬È¯Æ°¡£¹â²¬¤¬Ãæ±û¤«¤é±¦¼Ð¤áÁ°¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇDF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤«¤éºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê±¦Â¤Î¿¶¤ê¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎDF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥±¥ê¡¼¡¦¥Ò¡¼¥ë¥É¤Î¸Ô¤òÄÌ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMFÀÐ°æµ×·Ñ¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐ°æ¤ÏÄ¶ÀäÅª¤ÊÂÎ¢¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇGK¤ÈDF¤òËÝÏ®¤·¡¢º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á
¡¡SNS¤Ç¤ÏÀÐ°æ¤ÎÄ¶ÀäÅª¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¹â²¬¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¹â²¬¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹°ú¤½Ð¤·¤È¸ÔÈ´¤¥¢¥·¥¹¥È¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤«¤é¤ÎÀÐ°æ¤Ø¤Î¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Î®¤ì¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤§...¡×¡Ö¹â²¬¤Î¸ÔÈ´¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤âÀÐ°æ¤ÎÄ¶¥Æ¥¯¤¤¥´¡¼¥ë¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡Ö¥ì¥ó¥È¤¯¤ó¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß18ºÐ¤Î¹â²¬¤ÏÆü¾Ï³Ø±à¹â¹»¤äU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È·ÀÌó¡£2025Ç¯8·î¤Ë¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹3Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï²áµî2»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤È¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢Âè2Àï¤Î¥Á¥êÀï¤Ç¤ÏPK¤â¼ºÇÔ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂè3Àï¤Ç¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¨¿Ø¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÌÔÎõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ç2ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç7ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢10·î9Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇCÁÈ¡¦DÁÈ¡¦EÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹â²¬¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿FIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡Ë