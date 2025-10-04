¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»á¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÇÍýÀÅª¤ÊÂÐÃæÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤¿¤ÊÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÇÍýÀÅª¤ÊÂÐÃæÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¤Î¡Ö´Äµå»þÊó¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬ÊóÆ»´±¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÎÁª½Ð¤ò¡ÖÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯¸¢¤¬ÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ê¤É¡¢»Í¤Ä¤ÎÀ¯¼£Ê¸½ñ¤Î¸¶Â§¤È¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎò»Ë¤äÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¤³¤È¤·4·î¤ËÂæÏÑ¤òË¬¤ì¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂæÏÑ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ò¤á¤°¤êÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÇÍýÀÅª¤ÊÂÐÃæÀ¯ºö¤ò¤È¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¿ä¿Ê¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£