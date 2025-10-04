Æ²ËÜ¸÷°ì¡ØEndless SHOCK¡Ù¡¢¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç·èÄê¡¡Á´¹ñ7·à¾ì¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡ÊDOMOTO¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¤¬¡¢¡ÖEndless SHOCK 2024 Prologue to the Last Year¡×¤ÈÂê¤·¡¢11·î¤ËÁ´¹ñ7·à¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö²»¶Á¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬4Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ªÂç¤¤Ê¥Ð¥éÂ«¤È¤¯¤¹¶Ì¤ÇÏ«¤ï¤ì¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì
¡¡2000Ç¯¤ËËë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë25Ç¯´ÖÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¡ØEndless SHOCK¡Ù¡£»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æµ±¤Â³¤±¤ë±É¸÷¤òÉñÂæ»Ë¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£¼ç±é¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ²ËÜ¤¬Ì³¤á¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È³ëÆ£¡¢¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë²Î¾§¤È°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Ã¯¤â¤¬Â©¤òÆÝ¤àÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò25Ç¯´Ö¡¢Á´2128²ó¤Î¸ø±é¤ò½Å¤Í¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯11·î¤ËºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¡¢¡È±Ê±ó¤ÎÅÁÀâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖEndless SHOCK 2024 Prologue to the Last Year¡×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë±Ç²è´Û¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸þ¤±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê²»¶Áµ¡ºà¤òÆÃÀß¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤ÇÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡MOVIX¹Åç±Ø¤Ç¤Ï11·î5Æü¤«¤é9Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤Ï11·î7Æü¤«¤é11Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¤Ç¤Ï11·î11Æü¤«¤é17Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬¤Ç¤Ï11·î14Æü¤«¤é20Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ2¤Ç¤Ï11·î19Æü¤«¤é25Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¤Ï12·î3Æü¤«¤é11Æü¡¢µÜ¾ë¡¦MOVIXÀçÂæ¤Ç¤Ï12·î13Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
