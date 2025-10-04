A¤§! group¤Î´ØÀ¾ÈÖÁÈ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¡¡¡ØÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡Ù¤òÊüÁ÷¡ÄABC¥Æ¥ì¥Ó
¡¡ÂçºåABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï4ÆüÌë¡¢Æ±Æü¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò²þ¤á¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿A¤§! group¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§¡ª¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼0¡§25¡Á0¡§55¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊÌÈÖÁÈ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ï¡ØÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡Æ±ÆüÍ¼¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬Æ±ÆüÁáÄ«¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§¡ª¡Ù¤Ï¡¢A¤§! group¤¬ÆüËÜÃæ¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¡£¼¡²óÍ½¹ð¤Ï¡ÖComing¡¡soon¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡Æ±ÆüÍ¼¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬Æ±ÆüÁáÄ«¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§¡ª¡Ù¤Ï¡¢A¤§! group¤¬ÆüËÜÃæ¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¡£¼¡²óÍ½¹ð¤Ï¡ÖComing¡¡soon¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£