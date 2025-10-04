°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡¡¸ø¼°ÀïÄ¾¶á10»î¹ç¤Ç¡È10¥´¡¼¥ë¡É¤ÈÀîºêF¤ÎÀä¹¥Ä´¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëFW°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤º¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê³¤³°Ä©Àï¤òÁª¤ó¤À°ËÆ£¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÀîºê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ÇÌµÁÐ¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¡£¤µ¤é¤Ë8·î¤«¤é¤Ï¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¤ÏµþÅÔÀï84Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¡£Àîºê¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢1»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¼¯Åç¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö11¡×¤Ë¡£»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¤¬¡¢Àîºê¤Ë¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÇð¤È¤Ê¤ê¡¢8Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç1st¥ì¥°¡¢12Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î2nd¥ì¥°¤ÈÍè½µÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î°ËÆ£¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò·è¾¡¤ØÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
