¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î»Ø´ø´±¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëMF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£±Ñ¡ØTalkSPORT¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ºò²Æ²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é°é¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÎ¥¤ì¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ý±×À¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡ÊPSR¡Ë¤ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤«¤éGK¥ª¥Ç¥£¥Ã¥»¥¢¥¹¡¦¥ô¥é¥Û¥Ç¥£¥â¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë3500Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦°ÜÀÒ¶â¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À22ºÐ¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤ÏËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºò²Æ¤ÎÆ±Áª¼ê¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Æ±´ÆÆÄ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ÊÌ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò»ä¤ÏÈó¾ï¤ËÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÉáÃÊ¤Ê¤é¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¤«¤ËÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬Èà¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÃí¤®¡¢Ä¹Ç¯¤³¤³¤ÇºÍÇ½¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤¬¤³¤³¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤è¡×
¤Þ¤¿¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇäµÑ¤¹¤ë°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤ºÍÇ½¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò²þ¤á¤ÆÀË¤·¤ó¤À¡£