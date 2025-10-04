¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡ÛÀÖºê¶Ç¡¢°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤Ç¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×Í¥¾¡¡¡¿´Â¡ÇË¤ê¤Îºä¼êÁ°¤Çaoen¡¦²íµ×¤È¤é¤¨¤ë¡Ú¾å°ÌÀ®ÀÓ°ìÍ÷¡Û
¡¡TBS¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¹±Îã¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆþ¾Þ¡¦ÀÖºê¶Ç¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ç´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×½Ð¾ì¼Ô¤¿¤Á
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï½øÈ×¡¢NMB48¤Îºä²¼¿¿¿´¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ëÅ¸³«¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÉúÊ¼¤ÎÅÐ¾ì¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÓÃæ¤Çaoen¡¦²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¤¬1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÈÁö¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤éÀÖºê¤¬ÌÔÄÉ¤·¡¢ºÇ½ª¼þ¤Î¿´Â¡ÇË¤ê¤Îºä¤Î¼êÁ°¤Ç²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¤ò¤È¤é¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÀÖºê¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤É¤³¤ËÀèÆ¬¤¬¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡ÙÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¾å°ÌÀ®ÀÓ
1°Ì¡§ÀÖºê¶Ç
2°Ì¡§²íµ×¡Êaoen¡Ë
3°Ì¡§EIKI¡ÊMAZZEL¡Ë
4°Ì¡§¥Ï¥ê¡¼¿ù»³
5°Ì¡§Ç¤Ò¤í¤·
6°Ì¡§Å¢ÂçÀ¤
7°Ì¡§¥ï¥¿¥ê119
8°Ì¡§ºä²¼¿¿¿´¡ÊNMB48¡Ë
