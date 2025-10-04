¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡ÛËÒÅç»á¡ÖÉÔ¿®´¶¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¡×¡¡¿ÀÆàÀî¤Î³ÆµÄ°÷¡¢¾®Àô»áÇÔËÌ¤ËÍîÃÀ
¡¡¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤À¡×¡Ö´üÂÔ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¿ÀÆàÀî¸©´Ø·¸µÄ°÷¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÍÍ¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤£²²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÏºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁíºÛ¤Î¥¤¥¹¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Ø±Ä¤ò»Ù¤¨¤¿Æ±Î½µÄ°÷¤é¤«¤é¤Ï¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤äº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Í¡×¡£ÇÔ°ø¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæÏÂÆÁ¸µÉü¶½Áê¡Ê½°±¡Æ±£±£°¶è¡Ë¡£ÅÞÆâÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï£±²óÌÜ¤ÎÅÞ°÷ÅêÉ¼¤¬ºÇÂ¿¤Î¸õÊä¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤¬µÄ°÷É¼¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢µÄ°÷É¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÃæÀ¾·ò¼£»á¡ÊÆ±£³¶è¡Ë¤Ï¡ÖÁíºÛÁª´ü´Ö¤Ë¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¡££±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÆÀ¤¿£¸£°¤ÎµÄ°÷É¼¤Ï¡¢ÁªµóÀï¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¿Ø±Ä¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¿ô¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅöÁª£±´ü¤ÎÁð´Ö¹ä»á¡ÊÆ±£±£¹¶è¡Ë¤Ï¡Ö¿ô»ú¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤êÅÞ°÷É¼¤¬²ÝÂê¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤âÃÏ¸µ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï¤ÎÃæ¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿ÇÛ¿®Æ°²è¤Ø¤Î¾Î»¿¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤Ë¤Ï¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÈãÈ½¤¬±²´¬¤¤¤¿¡£ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¿Ø±Ä¤Î¡ÖÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉ¡×ÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡ÊÆ±£±£·¶è¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤É¤ì¤Û¤É·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶Áê¡¦»²±¡¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¡Ë¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£