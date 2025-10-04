º´Æ£¹À»Ô¡¢¡ÈÌ¼¡É¤ÈÌó20Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡¡¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¿¬²¼¤²¤ë
ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô¤È½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS½©¥É¥é¥Þ¹çÆ±À©ºîÈ¯É½¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!¡×(¥É¥é¥³¥ì)¤ËÅÐÃÅ¡£±Ç²è¡ØÅ·Á³¥³¥±¥Ã¥³¡¼¡Ù(2007)¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤è¤êºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù(10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË22:00¡Á)¤è¤ê²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢Á°¸¶¿ð¼ù ¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù(10·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¶âÍË22:00¡Á)¤è¤êÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÃÓÂ¼ÊËºÌ¤¬»²²Ã¡£»Ê²ñ¤Ï¡¢¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤¬¼ÁÌä¤·¹ç¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÅ·Á³¥³¥±¥Ã¥³¡¼¡Ù¤ÇÉã¿ÆÌò¤Ç¤·¤¿¡£2007Ç¯¸ø³«°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¡£º£Æü²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø¸µµ¤¤«?¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¼«Ê¬¤Ç¡Ö¼ÁÌä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó(¾Ð)¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¸µµ¤¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡Ö¤½¤ìÊ¹¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡£¤µ¤Ã¤³Ú²°¤Ç²ÆÈÁ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¡¢²ÆÈÁ¤â¡Öº£Æü¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡£¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÆÈÁ¤¬¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤Ãæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
