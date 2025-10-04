¶»¤Ë¥°¥µ¥ê¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ëÈà¤Î°ì¸À¡ÖPMS¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÃÀ¸Íý¤ÇÊÌ¤ì¤¿ÏÃ#22¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ºî¼Ô¡¦¤ß¤ï¼Æ¤Á¤ã¤ó(@miwashibachan)¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤ÈÆ±À³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢PMS¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£PMS¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¸Íý¤ÇÊÌ¤ì¤¿ÏÃ¡ÙÂè22ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì½ï¤Ë»ºÉØ¿Í²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°å»Õ¤«¤éPMS¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë·ù¤¬¤ë¥Ï¥ë¤¯¤ó¡£°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤òÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Ç¥¿±¤µ¤»¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤ß¤ï¼Æ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬ÉþÍÑ¤¹¤ëÌô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·ù°´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
Ⓒmiwashibachan
¡ÖPMS¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë½÷À¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ï¼Æ¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ÆÁêÅö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
