63ºÐ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·î10Ëü±ß¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆËè·î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤ÏÇ¯¶â»Ùµë³Û¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢63ºÐ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¡¢º£¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃËÀ¡§¾¼ÏÂ36Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í
¡¦½÷À¡§¾¼ÏÂ41Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í
¡¦Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡Ê10Ç¯¡Ë¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±Åù¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¿Í
¡¦À¸Ç¯·îÆü¤Ë±þ¤¸¤¿¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
ÁêÃÌ¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¼õµë³Û¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·ÁêÃÌ¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¤Î²ÃÆþµÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¯¶â³Û¤¬ºÆ·×»»¤µ¤ì¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈËÜÍè»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ËèÇ¯9·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Á°Ç¯9·î¤«¤éÅöÇ¯8·î¤Þ¤Ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬·×»»¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯10·îÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²þÄê¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿10·îÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢12·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢63ºÐ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¡¢º£¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
Q¡§»ä¤Ï63ºÐ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·î10Ëü±ß¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆËè·î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤ÏÇ¯¶â»Ùµë³Û¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö»ä¤Ï63ºÐ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·î10Ëü±ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤â²ñ¼Ò°÷¤ÇËè·î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤ÏÇ¯¶â»Ùµë³Û¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¥¥¯¥ê¥ó¤µ¤ó¡Ë
A¡§65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¤Î²ÃÆþµÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ç¯¶â³Û¤¬ºÆ·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹ÄÌ¾ïÏ·ÎðÇ¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¡¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃËÀ¡§¾¼ÏÂ36Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í
¡¦½÷À¡§¾¼ÏÂ41Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í
¡¦Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡Ê10Ç¯¡Ë¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±Åù¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¿Í
¡¦À¸Ç¯·îÆü¤Ë±þ¤¸¤¿¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
ÁêÃÌ¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¼õµë³Û¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·ÁêÃÌ¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¤Î²ÃÆþµÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¯¶â³Û¤¬ºÆ·×»»¤µ¤ì¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈËÜÍè»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ËèÇ¯9·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Á°Ç¯9·î¤«¤éÅöÇ¯8·î¤Þ¤Ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬·×»»¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯10·îÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²þÄê¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿10·îÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢12·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)