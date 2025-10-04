Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï±¿Æ°¤«¤é¡©¡ÖÅê»ñ²È¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
AIÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRENOSY¡Ê¥ê¥Î¥·¡¼¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGA technologies¤Ï¡¢20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷Ìó9000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡Ö±¿Æ°¡×¤È¡ÖÅê»ñ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤«¤éÎ¾¼Ô¤Ë¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Åê»ñ²È¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥¥ó¥°
¤Þ¤¿¡¢ÉÑÅÙ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤Ç43.0¡ó¡¢2°Ì¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê42.5¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÃÏÆ»¤Ê·ÑÂ³¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤±¿Æ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤äÌÜÉ¸Ã£À®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÅê»ñ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»³¸ýµþ»Ò»á¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ØÇ½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤È¡Ø·ÑÂ³¡Ù¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â°ìÄ«°ìÍ¼¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼õ¤±¿È¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î»ñ»º¼÷Ì¿¤ä·ò¹¯Ç¯Îð¤ò±ä¤Ð¤¹¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¡Ê³ØÀ¸¤ò½ü¤¯¡Ë
²óÅú¼Ô¿ô¡§8938¿Í¡Ê¤¦¤Á¡¢Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï1236¿Í¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
½ÐÅµ¡§AIÉÔÆ°»ºÅê»ñRENOSY¡¢¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ·Ð¸³¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡©¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö±¿Æ°½¬´·¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎÅê»ñ·Ð¸³¤ÏÌó3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±¿Æ°½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê½µ1¡¢2²ó°Ê¾å±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¡×¤Ï6³ä°Ê¾å¤¬Åê»ñ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÑÅÙ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤Ç43.0¡ó¡¢2°Ì¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê42.5¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÃÏÆ»¤Ê·ÑÂ³¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤±¿Æ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤äÌÜÉ¸Ã£À®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÅê»ñ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤â±¿Æ°¤â¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤µ¤é¤Ë¡¢±¿Æ°½¬´·¤¬¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤Ç100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢Íø±×¤¬½Ð¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ÑÂ³Åª¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»³¸ýµþ»Ò»á¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ØÇ½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤È¡Ø·ÑÂ³¡Ù¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â°ìÄ«°ìÍ¼¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼õ¤±¿È¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î»ñ»º¼÷Ì¿¤ä·ò¹¯Ç¯Îð¤ò±ä¤Ð¤¹¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÂè°ìÊâ¡ªº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢Åê»ñ¤ÎÀ®²Ì¤¬ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤±¤ì¤É²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê±¿Æ°¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¡Ê³ØÀ¸¤ò½ü¤¯¡Ë
²óÅú¼Ô¿ô¡§8938¿Í¡Ê¤¦¤Á¡¢Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï1236¿Í¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
½ÐÅµ¡§AIÉÔÆ°»ºÅê»ñRENOSY¡¢¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)