¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡Ê¡²¬1¡½0²£ÉÍFC¡Ê4Æü¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿¡£8»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤ÏºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÃË¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾6Ê¬¡¢¶¶ËÜÍª¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎCK¤òÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢Åòß·À»¿Í¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡J1¡¢J2¥ê¡¼¥°ÄÌ»»200»î¹ç½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ç¡¢¼«¿ÈÌó2Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¡£¡ÖÄ¹¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶ì¤·¤¤»þ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢Ã¯¤«¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Àá¤Þ¤Ç5Ï¢ÇÔ¡£¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì²£ÉÍFC¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï6¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÅòß·¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¤é»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÀµÇ°¾ì¡£½µ½é¤á¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç°Õ»×Åý°ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎý½¬¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÆþÇ°¤Ë¼Â»Ü¡£Áê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤«¤éÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°ºÂ¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯µÇ°¤ÎOBÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»î¹çÁ°¤ÏOB¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åòß·¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âJ1»ÄÎ±¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Èà¤é¤¬É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£»Ä¤ê5»î¹ç¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë