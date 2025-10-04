¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¿¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¥µ¥Ã¥«¡¼»°ãø·°¤ÎºÊ¡¢¥¯¥ê¥¢¤¬¹ñ¥¹¥Ý4°ÌÆþ¾Þ¡ª¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«ºÇ¶¯¤¹¤®¡×¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö»°ãøÁª¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤ÎºÊ¤ÇÎ¦¾å¡¦»°ÃÊÄ·¤ÓÁª¼ê¤ÎÑû»ý¥¯¥ê¥¢¤¬¹ñ¥¹¥Ý¤Ë½Ð¾ì¡£4°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¢²ì¤ÎÎ¦¾å¥Á¡¼¥àFAAS(¥Õ¥¡¡¼¥¹)¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÀ®Ç¯½÷»Ò»°ÃÊÄ· Âè4°Ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼¢²ì¸©¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿Ñû»ý¥¯¥ê¥¢¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Ñû»ý¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¡¦À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡Ö¥»¥³T¡×¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Î»Ñ¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»°ãøÁª¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÑû»ý¥¯¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Þ¤À¶¥µ»Â³¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡ª ¡×¡ÖÑû»ý¥¯¥ê¥¢·ëº§¤·¤Æ¤¿¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤·¤½¤ì¤¬»°ãø·°¤Ê¤ÎÆó½Å¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö»°ãø¤Ã¤ÁÉ×ÉØ¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«ºÇ¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¡© Î¦¾åÂ³¤±¤Æ¤ë¤Î¤âÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤â¤¦±Ç²è¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£