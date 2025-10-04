¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÇÐÍ¥·»¤ÈÌ©Ãå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö´éÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤À¤±à¥Ä¥óá¤Æ²¿ºÐ¡©¾Ð¡×
¡¡ÏÃÂê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÉ·(¤Ò¤ç¤¦¤¬Ž¤34)¡£Äï¤Ç¡ÖSixTONES¡×¤ÎÅÄÃæ¼ù(¤¸¤å¤êŽ¤30)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤ò¡ÖµþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï·§ËÜ¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡·»¤¬¾Ð´é¤ÇÄï¤Î¸ª¤òÎÏ¶¯¤¯Êú¤´ó¤»¡¢Äï¤¬¾È¤ì±£¤·¤Îà¥Ä¥óá¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤©¤©¤©¤©¡¼!!! ÅÄÃæ·»Äï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«·»Äï¶¦±é¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¾Ð¤Ã¤¿´é¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤Ï»÷¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡×¡Ö´éÎÉ¤¹¤®¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê·»Äï¤¤¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¥Ä¥ó¤Æ¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢²¿ºÐ¤Ê¤Î¡©¾Ð¡×¡Ö·»ÄïÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÅÄÃæ¼ù¤Ï5¿Í·»Äï¤Î»ÍÃË¤Ç¡¢·»¤Ë¤Ï»°ÃË¤ÎÅÄÃæÉ·¤Î¤Û¤«¡¢¼¡ÃË¤Ç¸µ¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎÅÄÃæÀ»¤¬¤¤¤ë¡£