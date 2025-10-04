¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×É×¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡ÄÊÝ¸±²ñ¼ÒCMà¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼Ìòá¤¬3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡ª41ºÐ½÷Í¥à¹¬¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
°î¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡2009Ç¯¤ËÅö»þ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ýÇîÇ·¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡¢41ºÐ½÷Í¥¤Îà¹¬¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ìŽ¡Ìë¤ÏÃî¤Î²»¡¢Ä«¤Ë¤Ï½©¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä³¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ÌÚÎ¤ºÚ¡£
¡¡½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ä¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ò¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¼¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤ÎCM¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªåºÎï¤À¤Ê¡¢¾¾ÌÚÎ¤ºÚ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾¾ÌÚ¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎCM¤Ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£²èÌÌ¤«¤éÉº¤¦¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÀ¶Á¿·ÏÈþ½÷¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï09Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢3»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿É×¤ÎÃ«¸ý¤µ¤ó¤ÏÀîºê¡¢²£ÉÍFM¡¢Ä»À´¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£09Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£