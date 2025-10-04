¡Úµ®·Ê¾¡°úÂàÁêËÐ¡ÛÂç±ÉæÆ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡È¿ÆÍ§¡É¤ÎÌç½Ð¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡ºòÇ¯½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¡Ê29¡Ë¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì±É¹â¤Î3³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤ËëÆâ¡¦Âç±ÉæÆ¡Ê31¡áÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡Ë¤â»²²Ã¡£µ®·Ê¾¡¤Î°úÂà¸å¤â¾ì½êÁ°¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£°úÂà¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ä¤±¤É¡¢¤Þ¤²¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶¾å¤Ç¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤Ë¤Ï¡È¿ÆÍ§¡É¤é¤·¤¯¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢µ®·Ê¾¡¤ÎÄ¹ÃË¡Ê4ºÐ¡Ë¤¬¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç±ÉæÆ¤¬¡È²ðÅº¿Í¡É¤È¤·¤ÆÊú¤¤«¤«¤¨¤ÆÅÚÉ¶Ãæ±û¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÂ¥¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÂçÌò¡£¤·¤«¤·¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡ÖÎÏÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£