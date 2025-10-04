¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤Î¸ø»»¡ÄÁè¤Ã¤¿£´»á¤Ë¡ÖÁ´°÷³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×µóÅÞÂÎÀ©¶¯Ä´
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£´Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤òÇË¤ê¡¢Âè£²£¹ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏµóÅÞÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£·ëÅÞ£·£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±ÅÞ¤Ç½÷À¤ÎÁíºÛ¤Ï½é¡££±£µÆü¤Ë¤â¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÂè£±£°£´Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤ë¡£ÁíºÛÇ¤´ü¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Î»Ä¤êÇ¤´ü¤Î£²£°£²£·Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÏÂà¿ØÉ½ÌÀ¤·¤¿¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤òÁª¤Ö¤â¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤éºòÇ¯£¹·î¤ÎÁ°²óÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Î·×£µ£¹£°É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿Âè£±²óÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬ºÇÂ¿¤Î£±£¸£³É¼¡¢¾®Àô»á¤¬£±£¶£´É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤¿¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÎ¾»á¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£±£³£´É¼¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï£µ£¹É¼¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ï£´£¹É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÁªÅêÉ¼¤ÇÅÞ°÷É¼¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ËÉ¼¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë£±É¼¤º¤Ä³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬£³£¶É¼¡¢¾®Àô»á¤¬£±£±É¼¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬ÅÞ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·×£±£¸£µÉ¼¤Î¹â»Ô»á¤¬·×£±£µ£¶É¼¤Î¾®Àô»á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÁª½Ð¸å¤ËÅÞËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢£¶Æü°Ê¹ß¤Î¡ÖÁá¤¤»þ´ü¡×¤ËÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÁ´°÷³èÌö¡¢Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤Ç¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µóÅÞÂÖÀª¹½ÃÛ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿£´»á¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´°÷¡¢³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Í×¿¦µ¯ÍÑ¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ÅÞ´´»öÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÞÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅöÌÌ¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤Ë¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤òµó¤²¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡¢¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ò»ýÏÀ¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÃæ¿´¤ËÅÞÆâ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤ä³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨¡×¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Î¶¨µÄ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï»þ´ü¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£