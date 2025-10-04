¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÃÓ¾å¾´»á¤¬¼ÂÌ¾µó¤²¿ä»¡¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÈÏ¢Î©ÁÈ¤à¡Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×ÅÞ¡¢£²¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤¬¹çÃ×
¸µNHK¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÃÓ¾å¾´»á¡Ê75¡Ë¤¬4Æü¡¢¡ÖÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡¡ÁíºÛÁª¤òÀ¸²òÀâ¡õ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈSP¡×¡ÊÅÚÍË6»þ56Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬¤É¤ÎÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤«¡¢¼«¿È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÓ¾å»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¼è¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¡¢¤É¤¦¤âÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤È¤¤¤¨¤ÐÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÆâ¤Î1¤Ä¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¹ÎÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¶ÌÌÚ¡ÊÍº°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë·Êµ¤ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡£ºâÀ¯½ÐÆ°¤È¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¸ø¶¦»ö¶È¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·Êµ¤ÂÐºö¤Î¤¿¤á¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÍÑ¸ì¤ÇºâÀ¯½ÐÆ°¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀÖ»ú¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤é¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°Â°×¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤âºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¤âÀ¯ºö¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤Î183É¼¡ÊÅÞ°÷119¡¡µÄ°÷64¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£µÄ°÷É¼¤Ï¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¤Ë¼¡¤°3ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅÞ°÷¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤âµÄ°÷É¼149É¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼36É¼¤Î185É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£156É¼¤À¤Ã¤¿¾®Àô»á¤ÎµÄ°÷É¼145É¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼11É¼¤ò¤È¤â¤Ë¾å²ó¤ë´°¾¡¤Ç¡¢½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÀÄ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤âÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
