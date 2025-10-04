¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û¾®ÀôÇÀÁê¤ÎÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤Î»Ù±ç¼Ô¡Ö¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¡×¡¡ÇÔÀï¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤ÄÀÌÛ
¡¡ºÆÄ©Àï¤âÀã¿«¤Ê¤é¤º¡Ý¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¡á½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡á¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¾®Àô»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤Ç¤Ï¡¢»Ù±ç¼Ô¤é¤«¤éÍîÃÀ¤È¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì³Ø±¡Ï»±º¹â¹»ÌîµåÉô¤Ç¾®Àô»á¤Î°ì³ØÇ¯¾å¤ÎÄÄ´²ÌÀ¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤¬±Ä¤àÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¾å³¤Äâ¡×¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¼ã¾¾Ä®¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±Éô¤Î£Ï£Â£·¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µÅ¹¤¬ÆÃÀ½¤·¤¿¡Ö³¤·³¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¤Û¤ªÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁíºÛÁª¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢ÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤ÏÀ¤äÅÞ°÷É¼¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡Ö¤Þ¤À£´£´ºÐ¡£²£¿Ü²ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¤¤º¤ìÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤ÎÃÏ¸µ»öÌ³½ê¡ÊÆ±»Ô¾®ÀîÄ®¡Ë¤Ë¤Ï»Ù±ç¼Ô¤éÌó£³£°¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£