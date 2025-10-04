¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¾¡Íø¤Ç¡ÄËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¹â¾Ð¤¤¤«¡¡¸«¤»¤Ä¤±¤¿à¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼á¤Ö¤ê
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿£´Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤ÎÆ°¸þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò¿ä¤·¤¿ËãÀ¸»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤ËÇÔËÌ¡£ÀÐÇËÂÎÀ©¤ÇËãÀ¸»á¤ÏºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤¤¤¦»ö¼Â¾å¤ÎÌ¾ÍÀ¿¦¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¹â»Ô»á¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ê¤É¤¬àËãÀ¸·Ø¤Çá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«ÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤ËãÀ¸»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇËãÀ¸ÇÉ¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤È¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ë¥Ð¥é¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏÌÐÌÚ¿Ø±Ä¤È¾®ÎÓ¿Ø±Ä¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ï£±£±£¹É¼¤È¡¢¾®Àô»á¤Î£¸£´É¼¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¾®ÎÓ¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ï¡ÖÅÞ°÷É¼¤¬Â¿¤¤¸õÊä¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÞ°÷É¼¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êµÄ°÷É¼¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃ²Â©¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ËËãÀ¸»á¤Ï¹â¾Ð¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÐÇË¼¹¹ÔÉô¤Ç¤ÏÈó¼çÎ®ÇÉ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤Ç¤ÏÉü¸¢¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈËãÀ¸»á¤Î¼çÎ®ÇÉÉüµ¢¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
