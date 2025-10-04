Amazonプライム感謝祭にてOSCAL Flat2CやFlat2、Tiger13 5G、Marine2、Pad 100といったスマホやタブレットが10月10日までお安く
中国・深圳を拠点とするスマートフォン（スマホ）やタブレットなどを開発・販売しているメーカーのDoke Electronicの日本法人であるBlackview Japanは4日、アマゾン ジャパンが運営している大手ECサイト「Amazon.co.jp」において実施されているAmazonプライム会員向けビッグセール「プライム感謝祭」（ http://www.amazon.co.jp/primeappreciation ）に合わせて同社が展開する「OSCAL」ブランドのスマートフォン（スマホ）やタブレットをセール価格にて販売するとお知らせしています。
なお、OSCALは日常生活をより便利で快適にするため、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドで、革新を追求しつつも手に取りやすい価格で高性能を実現しており、デザイン性と機能性の両立を重視し、トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら安定した高品質の製品を届けており、2021年には「最も潜在力のあるハイテクブランド」に選ばれ、多彩な製品ラインアップを展開しています。
＜OSCAL Flat2C＞
OSCAL Flat2Cは日常使いに最適なエントリーモデルで、薄型で軽量ながらも6GB内蔵メモリー（RAM）と64GB内蔵ストレージを搭載し、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も利用できます。さらに5000mAhバッテリーと10W急速充電によって外出時も安心して使える1台となっています。
通常価格：10,255円
セール価格：9,742円
割引率：5％OFF
セール期間：2025年10月4日（土）〜 2025年10月10日（金）
Amazon.co.jpにおける販売ページ：https://amazon.co.jp/o/ASIN/B0DRC4QCKR
[2025 NEW スマホ] OSCAL Flat2C android スマホ 6GB RAM+64GB 2TB拡張可能 5000mAhバッテリー|6.56インチ 大画面、13MP+8MPAIカメラ、顔認証|OTG GPS 技適認証済、デュアル4G対応携帯電話 本体
OSCAL
＜OSCAL Flat2＞
OSCAL Flat2はOSとしてAndroid 15をプリインストールしており、12GB RAMと128GBストレージの余裕ある性能に加え、8コアCPUと90Hzリフレッシュレートに対応し、滑らかな操作感を実現しています。さらに顔認証や指紋認証に対応しているほか、3.5mmイヤホンマイク端子も備えた高コスパモデルです。
通常価格：14,500円
セール価格：11,140円
割引率：23％OFF
セール期間：2025年10月4日（土）〜 2025年10月10日（金）
Amazon.co.jpにおける販売ページ：https://amazon.co.jp/o/ASIN/B0DL9FW3KQ
OSCAL Flat2 Android15スマホ 12GB+256GB+2TB拡張可能 8コアCPU、6.56インチ大画面 90Hzリフレッシュレート13MP+8MPカメラ 顔/指紋認証、 5000mAh大容量バッテリー 3.5mmヘッドフォンジャック 4G SIMフリー スマホ 本体/GPS/OTG/技適認証済
OSCAL スマホ
＜OSCAL Tiger13 5G＞
OSCAL Tiger13 5GはOSCALブランドにおけるフラッグシップスマホで、デュアル5G対応に対応しており、ハイパフォーマンスを求める人にオススメなモデルです。性能的にも24GB RAMと256GBストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TBまで）を搭載し、約5000万画素CMOSによるAIカメラと90Hzリフレッシュレートに対応した大画面で、動画やゲームも快適に楽しめ、さらにビジネスにもエンタメにも万能のハイスペックな製品となっています。
通常価格：23,900円
セール価格：21,900円
割引率：8％OFF
セール期間：2025年10月4日（土）〜 2025年10月10日（金）
Amazon.co.jpにおける販売ページ：https://amazon.co.jp/o/ASIN/B0DPG2QNS2
OSCAL Tiger13 5G スマホ Android 14 スマホ 本体 simフリー24GB+256GB+2TB拡張 6.67インチ大画面 デュアル5G対応 スマートフォン 90HZリフレッシュレート、50MP AIカメラ、5000mAhバッテリー+18w急速充電、指紋認証+顔認証、NFC、3.5ｍｍイヤホンジャック、GPS
OSCAL
＜OSCAL Marine2＞
OSCAL Marine2はアウトドアやハードな環境に最適なタフネススマホで、IP68およびIP69Kに準拠した高温＆高圧防水・防塵に対応した耐性能を備えています。また11000mAhの大容量バッテリーは長時間の使用にも安心して使え、冒険や現場作業のお供にぴったりの1台となっています。
通常価格：18,900円
セール価格：16,900円
割引率：11％OFF
セール期間：2025年10月4日（土）〜 2025年10月10日（金）
Amazon.co.jpにおける販売ページ：https://amazon.co.jp/o/ASIN/B0FDQQJ96R
OSCAL Marine2 タフネススマホ Android 15 スマホ 12GB RAM+64GB ROM +2TB拡張可能 11000mAh大容量バッテリー 、6.56インチ 90Hz 16MP AIカメラ IP68/IP69K 防水防塵耐衝撃、4Gデュアルsimフリー スマホ 本体 指紋認証 顔認証 技適認証済 ブラック
OSCAL
＜OSCAL Pad 100＞
OSCAL Pad 100は今年発売された最新タブレットで、OSにはAndroid 15をプリインストールしており、12インチ2K（2000×1200ドット）IPS画面に加え、12GB RAMと256GBストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TBまで）、9000mAhバッテリー、約1600万画素CMOS＋約800万画素CMOSのAIカメラを搭載し、Widevine L1に対応した高画質な映像コンテンツを楽しめます。また通話にも対応した4Gが利用でき、位置情報取得（A-GPSなど）も利用でき、さらにタッチペンやケースも付属しているため、購入してすぐにさまざまな用途に活用できます。
通常価格：24,900円
セール価格：23,900円
割引率：4％OFF
セール期間：2025年10月4日（土）〜 2025年10月10日（金）
Amazon.co.jpにおける販売ページ：https://amazon.co.jp/o/ASIN/B0DT9S4JNV
【2025新登場 Android 15 タブレット 12インチ 】OSCAL Pad 100 12インチ、2K IPS画面、 2000*1200、24GB+256GB+2TB、9000mAh+PD 18W急速充電、8コアタ、16+8MP AIカメラ Widevine L1対応、4G 通話可能シムフリー+GPS+タッチペン付き・ケース付き
OSCAL
記事執筆：memn0ck
