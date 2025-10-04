¾¾²¬¾»¹¨¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¿ÍÀ¸¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¥Ù¥¯¥È¥ë¡É
MBS¡¿TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×½©¤Î2»þ´ÖSP¤¬10·î5Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¤Ï£²ËÜÎ©¤Æ¡£¥²¥¹¥È¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¢¥Ë¥¡É¾¾²¬¾»¹¨¤È¡Ö¹¥¤¤Ê»Ê²ñ¼Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞMC¡¦ÀîÅçÌÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÍÀ¸¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¥Ù¥¯¥È¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾¾²¬¾»¹¨
¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä1¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOKIO¤È¤·¤Æ¤Î21Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿¾¾²¬¾»¹¨¡£
¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡È¥¢¥Ë¥¡É¤ÈÊé¤ï¤ì¡¢¼«¿È¤â¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤ÆÈà¤é¤ò¡È¾®ÁÎ¡É¤È¸Æ¤Ö¾¾²¬¡£º£²ó¤½¤ó¤Ê¡È¾®ÁÎ¡ÉÁê´Ø¿Þ¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤òËÜ¿Í¤È¤È¤â¤ËºîÀ®¡£¡Ö¾®ÁÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¡¢¡È¥¢¥Ë¥¥¥ã¥é¡É¤Î¥ë¡¼¥Ä¤â¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¿Æ¤·¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¾¾²¬·³ÃÄ¡É¤«¤é¤Ï¡¢ÁêÍÕ²íµª¡ÊÍò¡Ë¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÉâ½êÈôµ®¡õÃæÅç·ò¿Í¤âÀèÇÚ¡¦¾¾²¬¾»¹¨¤ÎÁÇ´é¤ò¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾²¬¤È13ºÐ¤«¤é35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÝÇ½³¦¤ÇÀÚâøÂöËá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÈÂç¿ÆÍ§¡É°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°Ìë¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£¾¾²¬¤Î¡È¥¢¥Ë¥¡Éµ¤¼Á·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï°æ¥Î¸¶¤Î¼Â¤ÎÉã¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾²¬¤â¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦TOKIO¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤ä¡¢¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯100ÅÀËþÅÀ¡ª¡×¤È¾¾²¬¤âÂçÀä»¿¤·¤¿°æ¥Î¸¶¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥È¡¼¥¯¤â¡£
ÇÐÍ¥¡¦¾¾²¬¾»¹¨¤ÎÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö£²¡×¤«¤é¡¢Îø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¾¾²¬¤â¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤ÈÀÖÌÌ¤Î¥¥¹¥·¡¼¥óÎ¢ÏÃ¤òÂçË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¤ä¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿Í¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ³¡¹Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
TOKIO²ò»¶¸å¤Î¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤â¡Ä¡£¾¾²¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆTOKIO¤È¤Ï¡£²ò»¶¸å¤Îº£¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤È¤Ï¡Ä¡£¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿£²µòÅÀÀ¸³è¤È¡¢Æ±¶¿¤ÎÍÌ¾¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¥Ù¥¯¥È¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ë¡£¢¡½Ð±é¼Ô¡ã50²»½ç¡ä[£Í£Ã]ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼ [¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È]Éâ½êÈôµ®(ACEes)¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¢¾®¿ùÎµ°ì(¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º)¡¢ß·ÉôÍ¤(¥Ï¥é¥¤¥Á)¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò
¡ã50²»½ç¡ä [VTR½Ð±é] ¾¾²¬¾»¹¨¡¢ÀîÅçÌÀ°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¼ã°æ¤ª¤µ¤à¡¢¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢Å·ÄÅÈÓÂçÏº¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¾¡»³