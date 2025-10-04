¥Ñ¥ë¥Þvs¥ì¥Ã¥Á¥§ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.4 ¥»¥ê¥¨AÂè6Àá](¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥¿¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë)
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ñ¥ë¥Þ]
ÀèÈ¯
GK 31 ÎëÌÚºÌ±ð
DF 3 ¥Ë¥¢¥«¥Æ¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¨
DF 15 ¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È
DF 39 ¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£
MF 10 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù
MF 14 ¥¨¥Þ¥Ì¥¨¡¼¥ì¡¦¥Ð¥ì¡¼¥ê
MF 16 ¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿
MF 22 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó
MF 27 ¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥Á¥®¡¼
FW 9 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î
FW 32 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥È¥í¡¼¥Í
¹µ¤¨
GK 40 ¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥Ó
GK 66 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£
DF 18 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥ë¡¼¥Ó¥¯
DF 37 ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í
DF 63 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥È¥é¥Ö¥Ã¥
MF 8 ¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹
MF 24 ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹
MF 65 ¥¨¥ê¥¢¡¦¥×¥ê¥Ã¥³
FW 7 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥Á¥ã¥¯
FW 11 ¥Ý¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¢¥ë¥à¥¯¥Ó¥¹¥È
FW 19 T. Begić
FW 30 ¥ß¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
Carlos Cuesta García
[¥ì¥Ã¥Á¥§]
ÀèÈ¯
GK 30 ¥¦¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥í¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¡¼¥Í
DF 4 ¥¥¢¥í¥ó¥À¡¦¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë
DF 17 ¥À¥Ë¥í¡¦¥Ù¥¤¥¬
DF 25 ¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¥Î¡¦¥¬¥Ã¥í
DF 44 ¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë
MF 10 ¥á¥É¥ó¡¦¥Ù¥ê¥·¥ã
MF 20 ¥¤¥ë¥Ù¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥Ë
MF 29 ¥é¥µ¥Ã¥Ê¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê
FW 9 ¥Ë¥³¥é¡¦¥¹¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á
FW 23 ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë
FW 50 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£
¹µ¤¨
GK 1 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ê¥å¥Ò¥È¥ë
GK 32 ¥ä¥¹¥Ú¥ë¡¦¥µ¥â¡¼¥ä
DF 3 ¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥ó¥À¥Ð
DF 5 ¥¸¥ã¥ß¥ë¡¦¥¸¡¼¥Ù¥ë¥È
DF 21 ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥¯¥¢¥·
MF 6 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥é
MF 14 ¥½¡¼¥ê¥ë¡¦¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ë¥¬¥½¥ó
MF 19 ¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À
MF 77 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð
MF 80 N. Kovač
FW 11 ¥³¥Ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥ê
FW 22 ¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥«¥Þ¥ë¥À
´ÆÆÄ
¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¡¦¥Ç¥£¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ñ¥ë¥Þ]
ÀèÈ¯
GK 31 ÎëÌÚºÌ±ð
DF 3 ¥Ë¥¢¥«¥Æ¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¨
DF 15 ¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È
DF 39 ¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£
MF 10 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù
MF 14 ¥¨¥Þ¥Ì¥¨¡¼¥ì¡¦¥Ð¥ì¡¼¥ê
MF 16 ¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿
MF 22 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó
MF 27 ¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥Á¥®¡¼
FW 9 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î
¹µ¤¨
GK 40 ¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥Ó
GK 66 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£
DF 18 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥ë¡¼¥Ó¥¯
DF 37 ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í
DF 63 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥È¥é¥Ö¥Ã¥
MF 8 ¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹
MF 24 ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹
MF 65 ¥¨¥ê¥¢¡¦¥×¥ê¥Ã¥³
FW 7 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥Á¥ã¥¯
FW 11 ¥Ý¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¢¥ë¥à¥¯¥Ó¥¹¥È
FW 19 T. Begić
FW 30 ¥ß¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
Carlos Cuesta García
[¥ì¥Ã¥Á¥§]
ÀèÈ¯
GK 30 ¥¦¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥í¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¡¼¥Í
DF 4 ¥¥¢¥í¥ó¥À¡¦¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë
DF 17 ¥À¥Ë¥í¡¦¥Ù¥¤¥¬
DF 25 ¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¥Î¡¦¥¬¥Ã¥í
DF 44 ¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë
MF 10 ¥á¥É¥ó¡¦¥Ù¥ê¥·¥ã
MF 20 ¥¤¥ë¥Ù¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥Ë
MF 29 ¥é¥µ¥Ã¥Ê¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê
FW 9 ¥Ë¥³¥é¡¦¥¹¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á
FW 23 ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥½¥Ã¥Æ¥£¥ë
FW 50 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£
¹µ¤¨
GK 1 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ê¥å¥Ò¥È¥ë
GK 32 ¥ä¥¹¥Ú¥ë¡¦¥µ¥â¡¼¥ä
DF 3 ¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥ó¥À¥Ð
DF 5 ¥¸¥ã¥ß¥ë¡¦¥¸¡¼¥Ù¥ë¥È
DF 21 ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥¯¥¢¥·
MF 6 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥é
MF 14 ¥½¡¼¥ê¥ë¡¦¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ë¥¬¥½¥ó
MF 19 ¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À
MF 77 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð
MF 80 N. Kovač
FW 11 ¥³¥Ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥ê
FW 22 ¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥«¥Þ¥ë¥À
´ÆÆÄ
¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¡¦¥Ç¥£¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹