½÷À­¤ò¤Ï¤Í¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¡¡Ì¯¹â·Ù»¡½ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå½÷À­¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢51ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¯¹â»Ô¤Ë½»¤à¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤Î½÷(51)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ï¡¢2Æü¸á¸å5»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ì¯¹â»Ô³Ø¹»Ä®¤Î»ÔÆ»¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå½÷À­¤ò¤Ï¤Í¡¢¹üÈ×¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¾å±Û»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö¿Í¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¯¹â»ÔÌò½ê¤«¤é1km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¿®¹æµ¡¤¬¤Ê¤¤½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£