ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ï2°ÂÂÇ¤â¡Ä¡¡ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë1ËÜÆÏ¤«¤º¡¡¡ÖÍèÇ¯¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à0¡½3¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢ÆþÃÄ8Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö1ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£
¡¡2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢8²ó¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤È2ËÜ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¥·¡¼¥º¥ó143°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÂ¼ÎÓ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«1ËÜÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈºÇ½é¤«¤é¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¶µÜ¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦272¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£11Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ë¸þ¤±¡Ö°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£