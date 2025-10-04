µþÅÔ·à¾ì¤Ç·àÃÄ»Íµ¨¡ÖÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡×¤¬³«Ëë
¡¡·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡×¤¬4Æü¡¢µþÅÔ·à¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï1908Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤Îºî²È¥ë¡¼¥·¡¼¡¦M¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼¤ÎÌ¾ºî¤Ç¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Ç¤Ï1980Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¤Æ½é±é¡£°ÊÍè¡¢·«¤êÊÖ¤·¾å±é¤µ¤ì¡¢ËÜ¾ì¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¥¢¥ó¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Î¾å±é¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¡£½éÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤ÏËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤«¤éÀ¹Âç¤Ê¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÌò¤Î¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥ê¡¼Ìò¤ÎÎÓ¹á½ã¤ÏµþÅÔÉÜ¤ÎÎÙ¸©¡¦ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£¡Ö¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¤Ç·àÃÄ¤Ç¤Î½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¥¢¥óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆµþÅÔ¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¾ì½ê¡£µþÅÔ¸ø±é¤Ç¤âºîÉÊ¤Î´¶Æ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤ÎÉñÂæ¤òÀº°ìÇÕÌ³¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µþÅÔ¸ø±é¤Ï11·î24Æü¤Þ¤Ç¡£