¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ûaoen¡¦²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡¢Âç·òÆ®¤Î2°ÌÆþ¾Þ¡¡2Ç¯Á°¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿&TEAM¡¦K¤ÎÄïÊ¬¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë·ÇºÜ¡Û
¡¡BTS¤äSEVENTEEN¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦YX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aoen¤Î²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×'25½©¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡ËÆâ¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£2°Ì¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ëÂç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5¥¥í¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¡ÄÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤Î&TEAM¡¦K
¡¡¹±Îã¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ëÌó5¥¥í¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¡£½çÄ´¤ÊÁö¤ê¤À¤·¤ò¸«¤»¤¿²íµ×¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤Î¤¿¤á¤ËÃÙ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆþ¾Þ¡¦ÀÖºê¶Ç¤È19ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡´°Áö¸å¡¢²íµ×¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¡Öaoen¤Î²íµ×¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖËÍ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç5¥¥íÁö¤ë¤Î¤¬º£²ó½é¤á¤Æ¤Ç¡£¤â¤È¤â¤ÈÃ»µ÷Î¥¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îaoring¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎÊý¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î&TEAM¡¦K¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ºÝ¡¢¿¹ÏÆ·ò»ù¤¬¥«¥á¥é¤ò²£ÀÚ¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÄ¤¬¡Ö¡ÊK¤Î¡Ë¸åÇÚ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢²íµ×¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öaoen¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø±þ±ç-HIGH ¡ÁÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Á¡Ù¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Í¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¡¢Î°Éö¡ÊRUKA¡Ë¡¢²íµ×¡ÊGAKU¡Ë¡¢µ±¡ÊHIKARU¡Ë¡¢ñ¥ÂÀ¡ÊSOTA¡Ë¡¢µþ½õ¡ÊKYOSUKE¡Ë¡¢Îé±û¡ÊREO¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£6·î11Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ (The Blue Sun)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£10·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë
¡¡¡Öaoen¡×¤Ï¡¢2023Ç¯½©¤ÎÆ±´ë²è¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿K¤¬½êÂ°¤¹¤ë&TEAM¤ÎÄïÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£²íµ×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢&TEAM¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø&AUDITION -The Howling-¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
