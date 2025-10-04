ºäÅì¶Ì»°Ïº¡¡±éµ»»ØÆ³¤Ç¡Ö¥À¥á½Ð¤·¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¡¡±é½ÐÉñÂæ¤Ç¼ç±é¡¦±Æ»³ÂóÌé¤é¤Ë¡ÖË«¤á½Ð¤·¡×¤´Ëþ±Ù
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡¢¤¤ç¤¦£´Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢±é½Ð¡¦ÊäÄÖ¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæ¡ÖÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¡Ê£²£¶Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤È°Ï¤ß¼èºà²ñ¤ò¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃËÀ£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£É£Í£Ð¡¥¤Î±Æ»³ÂóÌé¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Î½é±é¤ËÂ³¤¯ºÆ±é¡£¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö¡ÊÂæËÜ¤â¡Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¶Ê¤âÁý¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸ø³«ÄÌ¤··Î¸Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³§¼Çµï¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£±éµ»»ØÆ³¤Î¾å¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¥À¥á½Ð¤·¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏË«¤á¤À¤·¤Ç¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤«¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·Ê»³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Î¸Å¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¶Ì»°Ïº±é½Ð¤ÎÉñÂæ¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¤ÏºÇ¶¯¤Î±Æ»³ÂóÌé¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¾ÏÓ¤ËÎÏ¤³¤Ö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡ÖÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ò»ý¤ÄÀ±Îó¼Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬´õË¾¤ò¸«¤¤¤À¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¡£