CHiCO with HoneyWorks¡¢¥¢¥Ë¥á¡È¤µ¤¤¤Ò¤È¡ÉOP¥Æ¡¼¥Þ ¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡õMV¸ø³«
CHiCO with HoneyWorks¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¸å½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë2¥¿¥¤¥È¥ëÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á¿·¶Ê¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤ËÆ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ºòÆü3Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥³¥Ï¥Ë¤Î³Ú¶Ê¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ï10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£CHiCO with HoneyWorks¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×
³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
https://cwhw.lnk.to/SenjyonoHana
¢£20th Single¡ÖÀï¾ì¤Î²Ú¡×
2025Ç¯10·î29ÆüÈ¯Çä¡¡
¡ÚCHiCO with HoneyWorksÈ×¡Û(CD)¡¡SMCL-968¡¡1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥¢¥Ë¥áÈ×¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë¡Û(CD)¡¡SMCL-969¡¡1,500±ß(ÀÇ¹þ)
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
01. Àï¾ì¤Î²Ú
Lyrics¡§shito, Gom¡¡Music¡§shito¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
02. ¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë Alert¡ª
Lyrics¡§Gom, shito¡¡Music¡§Gom, ±§ÅÔ·½µ±¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
03. Àï¾ì¤Î²Ú - Instrumental -
04. ¥é¥Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë Alert¡ª - Instrumental -
¢¡¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡ÁTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
https://saihito-anime.com/
©Ë±¥Ê¥Ê¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿ºÇ¤Ò¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
◾️19th Single¡Ö¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£¡×
2025Ç¯10·î29ÆüÈ¯Çä¡¡
¡ÚCHiCO with HoneyWorksÈ×¡Û(CD)¡¡SMCL-966¡¡1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥¢¥Ë¥áÈ×¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë¡Û(CD)¡¡SMCL-967¡¡1,500±ß(ÀÇ¹þ)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È±Û¤¨¤ÆÎø¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
01. ¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£
Lyrics¡§Gom, shito¡¡Music¡§Gom¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
02. ¿ÍÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
Lyrics¡§shito, Gom¡¡Music¡§shito, ÃæÀ¾¡¡Arrangement¡§HoneyWorks
03. ¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£- Instrumental -
04. ¿ÍÀ¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é - Instrumental -
Àè¹ÔÇÛ¿®¡§
M1.¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¤¡£
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
Pre-Add¡¦Pre-Save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2025090906175484R557sVIRNH&openExternalBrowser=1
¢¡¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX ¡§2025Ç¯10·î14Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó ¡§2025Ç¯10·î14Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË25»þ19Ê¬¡Á
BS11 ¡§2025Ç¯10·î15Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24»þ¡Á
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.kimikoe-anime.com/
©Í®¼ù¤Á¤Ò¤í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥ß±Û¤¨À½ºî°Ñ°÷²ñ
◾️¡ãLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026¡ä
2025Ç¯
1·î11Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡§https://l-tike.com/cwhw/
